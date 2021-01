Ermənistan prezidenti xəstəxanadan buraxıldı

Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan xəstəxanadan buraxılıb.

Bunu onun köməkçisi Asmik Petrosyan bildirib.

Onun sözlərinə görə, Armen Sarkisyan hələ tam sağalmayıb: "O özünü yaxşı hiss edir, evdə həkimlərin müşayiəti altında müalicə olunacaq. Həkim lazımi icazəni verdikdən sonra Armen Sarkisyan Ermənistana qayıdacaq”.

Xatırladaq ki, yanvarın 5-də Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyana COVID-19 diaqnozu qoyulub. Bundan başqa, onun həyat yoldaşı Nune Sarkisyanda da koronavirus aşkarlanıb. Yanvarın 13-də dövlət başçısının vəziyyəti ağırlaşıb və onu hospitala yerləşdiriblər.

