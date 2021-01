SON DƏQİQƏ! Əhalini sevindirəcək xəbər indilərdə açıqlandı - VİDEO

"Hesab edirəm ki, hər il olduğu kimi, bu il də bəlli faiz müəyyən edildikdən sonra fevral ayı ərzində pensiyaçıların pensiyaları indeksləşdiriləcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial təminat siyasəti şöbəsinin müdiri Babək Hüseynov deyib.

Onun sözlərinə görə, fevral ayının ödənişi aparılan zaman pensiyaçılar həmin ayın pensiyasını həm də yanvar ayı üzrə hesablanmış artımla birlikdə alacaqlar.

B.Hüseynov artımların miqdarı ilə bağlı məsələyə də toxunub.

Daha ətraflı videomaterialda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.