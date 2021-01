Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) yeni baş katibi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Despina Tsovilis bu gün keçirilən səsvermə nəticəsində AŞPA-nın baş katibi seçilib.



O, martın 1-dən işə başlayaraq, beş il müddətinə baş katib vəzifəsini icra edəcək.



Qeyd edək ki, Despina Tsovilis AŞPA-nın ilk qadın baş katibi olacaq.





