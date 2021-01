Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ABŞ-ın yeni Prezidenti Cozef Bayden arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kreml məlumat yayıb.



Prezidentlərin telefon danışığının detalları açıqlanmayıb.



