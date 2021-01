ABŞ-ın yeni dövlət katibi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Senatı Prezident Cozef Bayden tərəfindən namizədliyi irəli sürülən Entoni Blinkeni dövlət katibi vəzifəsinə təsdiqləyib.



Yaxın günlərdə 58 yaşlı Blinkenin andiçməsi olacaq. O, Baydenin yaxın tərəfdaşlarından biridir.

