Böyük Britaniyada son sutka ərzində 1631 nəfər koronavirusdan həyatını itirib. Bununla da Britaniyada koronavirusdan ölənlərin ümumi sayı 100 162 nəfərə çatıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Departamenti məlumat yayıb.

Son sutka ərzində 20 089 nəfər koronavirusa yoluxub. Hazırda koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 3 689 746 nəfərdir.

