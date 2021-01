Yaponiyanın Hokkaydo adasında 5,4 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş Meteorologiya İdarəsi açıqlayıb. Zəlzələnin ocağı 130 km dərinlikdə yerləşib. Yeraltı təkanlar qonşu 4 prefekturada da hiss edilib.

İlkin məlumata görə, sunami təhlükəsi yoxdur. İtki və dağıntı barədə məlumat yayılmayıb.

