Bakıda qadın meyiti tapılıb.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə Nəsimi rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, rayonun Ə.İsgəndərov küçəsindəki zibil qutusunda hissələrə bölünmüş qadın meyiti aşkar edilib.

İlkin ehtimala görə, qadın gənc yaşlarındadır.

Faktla bağlı Nəsimi Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır. /Report

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.