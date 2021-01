Buzlaqlar arasında 40 min il bundan əvvəl yaşamış tüklü kərgədan cəsədi tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Sibir bölgəsində tapılan kəşf edilmiş bu kərgədanın təxminən 2,5 metr uzunluğunda olduğunu bildirir.

Qeyd edirlər ki, kərgədanların nəsli 14 il əvvəl kəsilib. Kərgədanın bu növü Sibirin qarlı düzənliklərində, Qərbi Avropada, Çində və Cənubi Koreyada yayılmışdı.

