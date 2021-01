BBC Wales Today xəbər proqramında qalmaqal yaşanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə Yvette Amos adlı qadın pandemiya zamanı işsizlik təcrübələrini müzakirə edən zaman biabr olub.

Belə ki, izləyicilərin diqqətini Amosun arxasındakı rəfdə saxlanılan intim oyuncaq çəkib.

Bu görüntüləri Tviterdə jurnalist Grant Tucker paylaşaraq belə yazıb.

“Hər zaman efirə çıxmadan əvvəl rəflərinizi yoxlayın. ”

MƏNBƏ:INDEPENDENT.COM

