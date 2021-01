Bu gün "Fənərbağça" klubu yeni transferi Məsut Özilin rəsmi təqdimat mərasimini keçirib.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, türk əsilli ulduz təqdimat mərasimində ölkəmizə salam göndərib və Azərbaycan bayrağı tutub. Özil bu sözləri ilə diqqət çəkib:

"Qismət olarsa, Azərbaycana getmək istəyərəm. Oradakı qardaşlarımı görərəm. Sadəcə "Fənərbaxça" azarkeşlərinə yox, bütün Azərbaycana salam göndərirəm və təşəkkürümü bildirirəm".

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

