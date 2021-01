"Dövlət Neft Şirkətinin Müşahidə Şurası qurumun idarə heyəti ilə əməkdaşlıq müstəvisində fəaliyyət göstərəcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Tvitter hesabında bildirib.

"Azərbaycanın neftlə bağlı tarixi ənənələri və Dövlət Neft Şirkətinin ölkə iqtisadiyyatında rolu yeni inkişaf dövrünə qədəm qoyacaq", - deyə eyni zamanda SOCAR-ın Müşahidə Şurasının sədri olan M.Cabbarov qeyd edib.



