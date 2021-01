“Aeroflot” şirkəti koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar bir sıra müntəzəm beynəlxalq uçuşları yenidən ləğv edib.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə isitnadən xəbər verir ki, bu barədə şirkətdən bildirilib.

Qeyd edək ki, 28 mart-30 aprel tarixlərində ləğv edilən reyslərə Moskvadan Bakıya uçuş da daxildir.

