Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə “Tesla” və “SpaceX”in qurucusu İlon Mask arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə prezidentinin mətbuat xidmətinin açıqlamasında bildirilib.

Danışıq zamanı dövlət və özəl sektorlar daxil olmaqla Türkiyədəki şirkətlərlə kosmik texnologiyalar, eləcə də digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.

