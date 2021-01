"Növbəti pandemiya 10 dəfə daha ağır olacaq. Bu hələ başlanğıcdır..." - Bill Qeyts

"Microsoft” şirkətinin təsisçisi, xeyriyyəçi, dünyanın ən varlı insanlarından biri olan Bill Qeyts COVID-19 pandemiyasının hələ başlanğıc olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu fikirləri Almaniyanın "Süddeutsche Zeitung” nəşrinə müsahibəsi zamanı səsləndirib. Milyonçu hesab edir ki, dünya hələ növbəti pandemiyaya hazır deyil.

"Ümid edirəm ki, iki ildən sonra vəziyyət başqa cür olacaq. Vaksinlər, dərmanlar, testlər, xəstəxanalar – hamısı hazır olacaq. Pandemiya artıq həyatımızın bir hissəsinə çevrilib. Dövlətlərin vəzifəsi öz vətəndaşlarını qorumaqdır. Əgər hazırlıq daha yaxşı aparılsaydı, vəziyyət başqa cür olardı. Biz bundan düzgün nəticələr çıxarmalıyıq. Çünki növbəti pandemiya on dəfə daha ağır ola bilər”, - deyə Qeyts bildirib.

