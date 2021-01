Rəmiş kimi tanınan xalq artisti, məşhur gitara ifaçısı, Rafiq Hüseynov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az konkret.az-a istinadən xəbər verir ki, o, hepatit C mənşəli xroniki qaraciyər xəstəliyindən əziyyət çəkirdi.

Allah rəhmət eləsin!

