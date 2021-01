Türkiyə Super Kubokunun qalibi bəlli oldu

Futbol üzrə Türkiyə Super Kubokunun qalibi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həlledici oyunda Super Liqanın sonuncu qalibi “Başakşəhər”lə Türkiyə Kubokunun sahibi “Trabzonspor” üz-üzə gəlib.

Üç qolun qeydə alındığı matçda Trabzon təmsilçisi çətin qələbəyə sevinib – 2:1. Bununla da “Trabzonspor” tarixində 9-cu dəfə Super Kubokun qalibi olub və bu göstəricidə “Fənərbaxça”ya çatıb. Super Kuboku ən çox qazanan komanda isə “Qalatasaray”dır – 16 dəfə.

Türkiyə Super Kuboku

27 yanvar

Başakşəhər – Trabzonspor 1:2

Qol: D.Ba, 58-pen – Djanini, 47. Ekuban, 86.

