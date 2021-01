"Yalan xəbərdir, Rəmiş sağdır”.

Bu sözləri məşhur gitaraçı, xalq artisti Rafiq Hüseynovun həyat yoldaşı Güllü Hüseynova BAKU.WS-ə açıqlamasında bildirib.

Onun sözlərinə görə, artıq belə yalan xəbərlərdən beziblər.

Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə Rəmiş kimi tanınan Rafiq Hüseynovun ölüm xəbəri yayılıb.

Xatırladaq ki, Rafiq Hüseynov 14 noyabr 1944-cü ilə Ağdamın Gülablı kəndində doğulub.

