Milli Məclisin Hesablayıcı komissiyasının tərkibi yenidən təşkil olunur.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bununla bağlı məsələ paramentin fevralın 1-də keçiriləcək plenar iclasında müzakirə ediləcək.

Komissiyanın tərkibinin əvvəlki üzvlərdən ibarət olması təklif edilir.

