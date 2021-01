Türkiyədə koronavirusa qarşı vaksinasiya prosesi davam etdirilir.

Metbuat.az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, artıq 75 yaşdan yuxarı şəxslərin vaksinasiyası da başladılıb. Bu barədə Türkiyənin səhiyyə naziri Fahrettin Koca məlumat verib.

Qeyd edək ki, bu vaxta kimi tibbi personal vaksinasiyadan keçib.

