Azərbaycan Ordusunun Vətən müharibəsində şəhid olan kapitanı Elçin Ağayevin övladı Şuşaya şəxsiyyət vəsiqəsi verilib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, E.Ağayev Şuşanın düşməndən azad olunması döyüşlərində iştirak etməyi arzulayıb, bu şəhəri görmək istəyib. Ona görə də onun yeni doğulan övladına Şuşa adı verilib.

