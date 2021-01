Həftəsonları nəqliyyatın fəaliyyəti bərpa olunacaq? - AÇIQLAMA

Fevral ayının 1-dən etibarən şənbə və bazar günləri ictimai iaşə müəssisələri yerində xidmət göstərə biləcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin Mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib ki, həftəsonları ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinin bərpası məsələsi ilə bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək:

“Bu şənbə-bazar (yanvarın 30-31-i) bərbərxana və gözəllik salonları fəaliyyət göstərəcək. Kafe və restoranlarda fevralın 1-dən etibarən şənbə və bazar günləri də yerində xidmət olacaq”.

