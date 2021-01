Mədəniyyət Nazirliyi Azərbaycanın xalq artisti, virtuoz gitaraçı Rafiq Hüseynovun (Rəmiş) ölümü barədə məlumatlara aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirlik trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, musiqiçinin ölməsilə bağlı xəbərlər doğru deyil.

Qeyd edək ki, bir sıra yerli KİV-də sağlamlığı ilə bağlı problemləri olan R.Hüseynovun vəfat etməsi barədə məlumatlar yayıb.

