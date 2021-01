Yanvarın 30-u saat 16:00-da təhsil naziri Emin Əmrullayev rəsmi “Facebook” səhifəsi üzərindən “Pandemiya dövründə təhsil” mövzusunda sualları cavablandıracaq.

Bu barədə Metbuat.az-a Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sualları (şəxsi müraciət tipli suallar istisna olmaqla) yanvarın 29-u saat 18:00-dək rəy bölməsində qeyd etmək lazımdır.

