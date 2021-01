Azərbaycanda qəza: İki avtomobil toqquşdu sıxlıq yarandı - FOTOLAR

Göyçay şəhərində iki avtomobilin toqquşması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə bu gün saat 13:30 radələrində rayonun Rəsul Rza küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan 10 TP 228 dövlət nömrə nişanlı "Mersedes"markalı minik maşını digər maşınla, 23 BJ 297 dövlət nömrə nişanlı "VAZ-21099" avtomobilə çırpılıb. Qəza baş verən ərazidə sıxlıq müşahidə olunub. Hadisə zamanı hər iki maşına ciddi ziyan dəyib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Davud Tarverdiyev / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.