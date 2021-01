Qarabağdakı separatçı rejim Xocavənd şəhərində erməni terrorçu Qaregin Njdeyə heykəl qoyublar.

Bildirilir ki, Njdenin heykəli müharibədən əvvəl – bu ilin əvvəlində hazırlanıb. Heykəlin sentyabr ayında açılışını keçirməyi planlaşdırsalar da, müharibə səbəbindən təxirə salınıb.

Bəs Azərbaycan tərəfinin reaksiyası necə olmaldır?

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.