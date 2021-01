Ermənistan tərəfindən Qarabağda artan təxribat Azərbaycanı Qarabağda yeni antiterror əməliyyatı keçirməyə məcbur edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə bir açıqlama ilə politoloq Elxan Şahinoğlu çıxış edib.

O bildirib ki, bu əməliyyat əvvəlkilərdən genişmiqyaslı olması ilə fərqlənəcək.

Daha ətraflı:

