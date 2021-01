Tərtərdə minaya düşən traktorçu: "Əlim, üzüm qan içində idi” - VİDEO

"Traktorla işləyirdim. Həm də telefonla danışırdım. Birdən partlayış baş verdi. Ətrafı qara tüstü bürüdü. Özümü traktordan kənara atdım. Əvvəlcə əllərimi və ayaqlarımı yoxladım. Gördüm ki, ciddi yaram yoxdur. Amma əlim-üzüm qan içində idi”.

Bunu Trend-ə Tərtərdə minaya düşən traktorçu Elgün Ələkbərov deyib. O, traktorla torpaq şumlayarkən tank əleyhinə minaya düşdüyünü bildirib:

"Əlimi başıma vuranda gördüm ki, başım və üzümdən yaralanmışam. Özüm ayağa qalxdım, yaxınlıqda sahənin aqronomu vardı. Onun yanına getdim, o da məni xəstəxanaya çatdırdı”.

Xatırladaq ki, Tərtər rayonunun işğaldan azad olunmuş Qızıl oba kəndinin ərazisində traktor minaya düşüb. Nəticədə traktorçu, Tərtər rayon Seyidimli kənd sakini, 1987-ci il təvəllüdlü Ələkbərov Elgün Mahmud oğlu əl və üz nahiyəsindən xəsarətlər alıb. Yaralı yaxınlıqda olan şəxslərin köməkliyi ilə Bərdə Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib.

