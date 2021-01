Bakının Səbail rayonu, Badamdar qəsəbəsində yenidən sürüşmə olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sürüşmə nəticəsində yaxınlıqdakı restorana ziyan dəyib.

Hazırda aidiyyətli qurumların əməkdaşları sürüşmə baş verən ərazidədir.

