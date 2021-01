Türkiyəli məşhur qəssab Nüsrət Gökçənin etdiyi hərəkət bir çoxlarının qəzəbinə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun yanına gələn müştərilərdən biri azərbaycan dilində "Qarabağ kimindir?" sualını ona ünvanlayıb. Lakin həmin müştəri nə qədər "Qarabağ kimindir?" sualını təkrarlasa da, Nüsrət sanki eşitmirmiş kimi özünü aparıb, sualı cavablandırmayıb.

Qeyd edək ki, Nüsrətin bu hərəkəti sosial mediada azerbaycanlıları hiddətləndirib. (big.az)

