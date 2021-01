Bir müddət öncə Vətən müharibəsi zamanı yaralanaraq düşmənə əsir düşən və sonradan vətənə qaytarılan Bayram Kərimov imtahan verib.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Gəncə şəhər Təhsil İdarəsi öz sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Paylaşımda Vətən müharibəsinin qəhrəmanlarından olan, Bayram Kərimov eksternat qaydasında keçirilən imtahanda iştirak etdiyi və imtahanda uğurlu nəticə qazandığı bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.