Baş Prokurorluq orqanlarında kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokuror Kamran Əliyev müvafiq əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Baş Prokurorluğun Cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsinin rəis müavini Vüqar Məmmədzadə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin İstintaq İdarəsinə rəis müavini təyin olunub.(oxu.az)

