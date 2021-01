Eldar Əzizov Badamdarda sürüşmə ərazisinə gedib - FOTO

Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin (BŞİH) başçısı Eldar Əzizov Badamdar şossesində baş verən sürüşmə ərazisinə gəlib.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, BŞİH başçısı hadisənin qeydə alındığı əraziyə baş çəkib, vəziyyətlə tanış olub.

Eldar Əzizov bildirib ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ərazidə monitorinqlər aparır: “Hazırdadəymiş ziyanın aradan qaldırılması istiqamətində işlərin aparılmasına başlanılıb. Bu ərazidə sürüşmə hadisəsinin baş verməsi ilk dəfə deyil, daha əvvəllər də ərazi sürüşməyə meylli olub”.

