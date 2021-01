Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə mətbuat konfransı keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, konfransda bu il keçiriləcək buraxılış və qəbul imtahanları, həmçinin digər tədbirlər haqqında məlumat verilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.