SON DƏQİQƏ! 190 manat yenidən verilə bilər - AÇIQLAMA

Azərbaycanda pandemiya ilə əlaqədar olaraq 190 manatın verilməsi ilə bağlı qərar Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul olunur.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyinin sədri Mustafa Abbasbəyli “Rəqəmsal məşğulluğa keçid və aktiv məşğulluq tədbirləri: 2021-ci il üçün hədəflər” mövzusunda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

O qeyd edib ki, sərt karantin rejiminin davam etdirləcəyi tədqirdə 190 manatın verilməsi də davam etdirilə bilər.

