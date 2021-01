Canlı yayımda ŞOK QƏTL: 16 yaşlı qızı belə öldürdülər - ANBAAN VİDEO

ABŞ-da 16 yaşlı gənc "TikTok" videosu çəkərkən qətlə yetirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Atalantada yerləşən otellərin birində baş verib. Otel otağında video çəkən Kalesia Vilyams dans etdiyi sırada otağa bir silahlı daxil olur, daha sonra isə video sona çatır.

Qızın hadisə yerində öldüyü bildirilir, lakin qətllə bağlı müəmmalar mövcuddur. Qızın anası April Smit qızının qatilinin bir nəfər yox, bir neçə nəfər olduğunu düşünür. Anası bildirir ki, qızının ölümündən 8 saat sonra ona məlumat verilib. (HaberGlobal)

