İşğaldan azad olunan ərazilərdə monitorinqlər üçün ən müasir cihazlardan ibarət səyyar laboratoriya əldə olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ekoloji durum, görülmüş və görüləcək işlərlə bağlı mətbuat konfransında Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirinin müavini Firdovsi Əliyev deyib.

Nazir müavini bildirib ki, Şuşa və Hadrutla bağlı topoqrafik xəritə hazırlanır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.