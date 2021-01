Azərbaycanın Kino Agentliyi yaradılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu mədəniyyət naziri Anar Kərimov REAL TV-yə açıqlamasında deyib.

O bildirib ki, Kino Agentliyinin yaradılmasında əsas məqsəd kino sənayesində müasir tələblərə cavab verən şərait yaratmaq, bu sahəyə investisiyaların, sərmayələrin cəlb olunması, xarici investorları kino sənayemizə cəlb etmək və bununla da Azərbaycan kinosunun inkişafına nail olmaqdır.

