Moskvanın Tversk rayon məhkəməsi müxalifətçi bloger Aleksey Navalnının qardaşı Oleq Navalnını ev dustaqlığına göndərib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, Oleqə qarşı sanitar-epidemioloji normaları pozaraq sosial şəbəkə vasitəsilə insanları mitinqə çağırması ittihamı irəli sürülüb.

Müxalifətçinin qardaşı martın 23-dək ev dustağı olacaq.

