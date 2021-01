Vətən müharibəsində böyük qəhrəmanlıq göstərən Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun zabiti Tehran Mənsimov müsahibə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zabitimiz müsahibəsində Vətən müharibəsindən danışıb.

Müsahibənin videosunu təqdim edirik.

