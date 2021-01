Müəllimlərin maaşları ilə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA

"Ötən dövr ərzində müəllimlərin sosial rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində bir sıra ciddi addımlar atılıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev deyib.

Nazir bildirib ki, bir həftə bundan əvvəl əmək fəaliyyətinə başlayan və ondan sonrakı 3 il müddətində həmin və ya digər kənar rayonların təhsil müəssisələrində fəaliyyətini davam etdirən gənc mütəxəssislərə verilən kompensasiyanın məbləği təxminən 50 faiz artırılıb, 60 manatdan 90 manata qaldırılıb:

"Fevralın 5-dən isə daimiləşmə əmri olacaq. Həmin o kompensasiya artımı nəzərə alınmaqla müəllimlərə veriləcək”.

