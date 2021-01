Yanvarın 30-da Ağdamda Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzinin açılış mərasimi olub. Bununla da Qarabağda atəşkəsə nəzarət mexanizmi işə düşüb.

Bəs bundan sonra Qarabağa erməni rəsmilərin qanunsuz səfərləri dayanacaq? Bu hal davam edərsə, Azərbaycan hansı addımaları ata bilər?

Daha ətraflı:

