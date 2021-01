Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcərdə hərbi xidmətdə olan əsgəri Sıracov Fətulla Qasım oğlu səhhətində yaranan problemlə əlaqədar vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbi qulluqçumuzun nəşi bu gün Şabran rayonunun Gəndov kəndində torpağa tapşırılıb.

Fətulla Sıracov daha əvvəl Ali Baş Komandanın sərəncamı ilə "Kəlbəcərin azad olunmasına görə" medalı ilə təltif olunub.

Allah rəhmət eləsin!

