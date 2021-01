Türkiyəli keçmiş nazir və millət vəkili vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, keçmiş deputat və nazir Ömər Cahid Kayra həyatını itirib.

O, Bülent Ecevitin baş nazir olduğu 37-ci hökumətdə Enerji və Təbii Sərvətlər naziri olaraq fəaliyyət göstərib.

104 yaşlı Ö.C.Kayranın böyrək çatışmazlığından vəfat etdiyi deyilir.

