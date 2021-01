Avropadan İrana gələnlər üçün karantin məcburi oldu

İran Avropadan ölkəyə gələnlər üçün koronavirus testi mənfi çıxsa belə, məcburi iki həftəlik karantin qərarı qəbul edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Koronavirusla Milli Mübarizə Qurumunun sözçüsü Əli Rza Rəisi məlumat verib.

O, alınmış qərarı Avropada və ABŞ-da COVID-19-a yoluxma sayında böyük artımla əlaqələndirib.

Rəisi bildirib ki, İngiltərədə ortaya çıxan yeni mutasiya növü Avropada pandemiyanın şiddətini artırır, bu vəziyyətin İrana təsirinin qarşısını almaq üçün bu qərar verilib.

