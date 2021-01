Günün ulduz falı - 31 YANVAR

Qoç - yaxın bildiyiniz insanlarla hissləriniz barədə danışmaq üçün əlverişli gündür. Lakin tərk təmayülü də hiss edə bilərsiniz.

Məhdudiyyətlər, çərçivələr yarana bilər. Anlaşılmazlıq və daxili diskomfort hissi də yarana bilər.

Nə istədiyinizi günün ikinci yarısında, nahardan sonra anlayacaqsınız. Axşam saatlarına yaxın gələcəklə bağlı davranış istiqamətini müəyyənləşdirin. Qüvvəniz artacaq, böyük iş görmək üçün enerji hiss edəcəksiniz.

Gələn informasiyanın təhlilinə daha çox vaxt ayırın. Ola bilər ki, diqqətinizi yeni iş cəlb etsin.

Axşama yaxın təhlükəsizliyiniz barədə düşünün.

Buğa - Emosiyalar bu gün parlaq hisslər çırpıntılarından gizli və mübhəm işarələrədək geniş diapazonda olacaq. Xüsusi maraqların olduğu yerdə qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq üçün çətin gündür.

Yaxşısı budur ki, tək çalışın və nə isə alınmayanda tələsməyin.

Sakitləşin. Səbr bu günün metaforasıdır.

Yalnız anlaşdığınız, ümumi maraqlarınızın olduğu insanlarla görüşün, sıx ünsiyyətdə olun.

Hisslərdə, əlaqlərdə, təmaslarda və işlərdə təmizlik yaratmaq üçün əlverişli gündür.

Əkizlər - işdə çalışanda əməyinizin məntiqi, zəhmətinizin məntiqi olmasına çalışın. Küveyt və ya Omandakı gəlmə pakistanlı, yaxud da banqladeşli deyilsiniz: sizinlə eyni işi görən adamdan niyə az pul almalısınız ki?!

Fikir ayrılığı və mübahisə şəraiti yaranarsa, şərtləri və "oyun qaydalarını" pozmadan praktiki, dayanıqlı mövqe tutun.

İşin effektivliyi istədiyiniz səviyyədə olmaya bilər.

Əlinizə imkan düşən kimi irəliləməyə, atılışa çalışın.

Emosiyalara uyaraq yanlışlığa yol verməyin, sadəlövh olmayın. İnsanlara inanmaq üçün onları tanımağınız gərəkdir.

Yaşam bu gün sizi seçim qarşısında qoyarsa, praktiki davranın, mənfəəti əldən verməyin.

Bilik əldə edin, çünki bilik kimsənin sizdən ala bilməyəcəyi nəsnədir.

Pulu, dostları, vəzifəni, - hər şeyi itirmək olar. Bilikdən savayı...

Xərçəng - ürəyinizə qulaq asın, qəlbiniz sizə nələrsə deyəcək. Venera və Saturnun münasibətləri sizə cari işlərlə məşğul olmağı tövsiyə edir. Maddi, maliyyə, əmlak məsələləri ilə məşğul olmaq üçün əlverişli gündür.

Maraqlı görüş və söhbətlər baş tuta bilər.

Başqalarının hərəkətləri və motivlərini dəyərləndirməkdə tələskənliyə yol verərək cavab reaksiyalarının sərtliyinə təəccüblənməyin.

Sənədləşdirmə, danışıqlar, rəsmi dövlət qurumlarında sayıq olun.

Şir - rəqiblərinizin mövqelərini aydınlaşdıran məlumat sizə ciddi təsir edəcək. Yoldaşlarınız və dostlarınızın mövqeləri də önəm daşıyır.

Üzərinizə düşən yükü, prioritet məsələləri müəyyənləşdirin.

Pluton və Artemidanın münasibətləri aktivliyə mənfi təsir edərək, sizi radikal addımlar atmağa vadar edə bilər.

Konkret problemin həllini tapmağa çalışın. Qüvvənizi boşuna xərcləməyin, məntiqli olun. Lazım olan işi gördüyünüzə əmin deyilsinizsə, həmin işə başlamağa dəyməz.

Qız - hadisələrin sərbəst və rəvan axarına müdaxilə etməyin. Problemlər öz-özünə həll olunacaq, suallara cavablar tapılacaq.

Enselad və Mimasın münasibətləri sizə yeni perspektivlər vəd edir.

İşdə təmkinli davranın, emosiyaların quluna çevrilməyin.

Görüləsi işlər arasında ən mühümünü seçin, həll olunmamış məsələlər qoymayın.

Ailədəki işlərdən biri ilə aktiv məşğul olmaq məcburiyyəti ilə qarşılaşacaqsınız.

Hansısa məqamı kökündən dəyişməyə çalışmayın, ciddi mübahisələrə başlamayın.

Tərəzi - Avropa və Himaliyanın münasibətləri nəticəsində emosiyalarınız bu gün xüsusilə dərin olacaq. Amma qüvvə və enerji çatışmazlığı hiss edəcəksiniz. Yeni işlərə başlamayın, ancaq cari məsələləri həll etməklə məşğul olun.

İş yerindəki münasibətlərdə diqqətli davranın.

Sahib olduğunuz nəsnələri, yaşadığınız hissləri dəyərləndirin. Bir neçə mərhələni eyni vaxtda qət etməyə can atmayın.

Axşam saatlarında uşaqlarla ünsiyyətə, sevdiyiniz insanla söhbətə vaxt tapın. Ev işləri üçün əlverişli vaxtdır.

Fala və falçılara əsla inanmayın.

Əqrəb - ətrafınızda baş verənlərdə qəflətən, ani olaraq toqquşma hiss oluna bilər. Kimsə həyatınıza və ya hisslərinizə təsir etmək üçün intriqa toru toxuyur. Lakin Deymos bu gün sizi himayəsinə aldığından təmayüllər əlverişlidir.

Tapmacalara cavab tapın, əleyhinizə hesablanmış hadisələri məqbul məcraya salın.

İşlərdə aktivliyin azalması və hətta durğunluq hiss olura bilər. Buna rəğmən fəaliyyətinizi daha sərbəst, azad edin, yaradıcılıq ştrixləri qatın, iş və ya layihənin parçalanmış hissələrini toplayın.

İndi işlə bahəm, şəxsi münasibətlərdə təkmilləşmə zamanıdır.

Hissləriniz real hərəkətlər tələb edir.

Sevdiyiniz insanın qayğısına qalın, hədiyyə verin, diqqətli olun.

Oxatan - mövqelərinizin möhkəmlənməsi və sizə stabillik hissi verəcək işlərlə məşğul olun. Merkuri və Umbrielin münasibətləri sizdən danışıqlar aparmağı, informasiya aramağı, işini bilən insanlarla məsləhətləşməyi tələb edir.

İntellektual və fiziki yük həddən ziyadə olmamalıdır. İdeyalar, hesablamalar, təkliflər və vədlər bir qədər sonra tam fərqli təsir bağışlayacaq.

Bu səbəbdən də səbrli olun, nəyisə imzalamağa və ya başqası ilə planlarınızı bölüşməyə tələsməyin.

Səhhətinizdə problemlər yarana bilər.

Yemək və qida seçimində ehtiyatlı olun, daha çox istirahət edin.

Sevdiyiniz işlə məşğul olmağınız məsləhətdir.

Şəxsi münasibətlərdə süni təkandan yararlanmayın.

Oğlaq - bu gün ciddi məsələlərin həllinə çalışmayın, ikinci dərəcəli işlərlə məşğul olun. Oberon və Titan sizdən orqanizminizin bir qədər dincəlməsini tələb edir.

İşlərin qaydaya salınması həll etməyə çalışdığınız məsələ ilə yanaşı, daxili düzən və harmoniya hisslərinin əldə edilməsi üçün də mühüm amildir.





Tam informasiyanın olmaması və ya kənardan müdaxilə nəticəsində obyektiv qərarların qəbul olunmasında çətinliklər yaşana bilər.





Təkbaşına, fərdi fəaliyyətə üstünlük verin, başqalarının məşvərət və məsləhətlərinə kor-koranə əməl etməyin.





Axşam saatlarında ailə üzvləri ilə birlikdə yaxın vaxtlara olan planlarınızı müzakirə edin.





Dolça - yığılan yorğunluq, baş verənlərə ifrat reaksiya, gərginlik günü çətinləşdirir. Heç nəyi mürəkkəbləşdirməyin. Ay və Lisiteyanın münasibətləri sizdən ehtiyatlı, aramla davranış tələb edir.





Hissiyatınızı gücləndirin, ağıllı davranın.

Ən mühüm saydığınız ideyanın reallaşdırılmasını təxirə salın.





Gərginliyin yaratdığı yorğunluq və stresslər bir qədər ləngiməyə səbəb ola bilər. Hadisələri tələsdirməyin, olaylara kəskin və aqressiv müdaxilə etməyin.





Balıqlar - bu günün əsas şərti və tələbi uzaqgörən olmaqdır. Gərgin duruma rəğmən Fobos və Andromeda sizə yardım edəcəklər.





Soyuqqanlı olun, məntiqli davranın, anın çətinliyini təhtəlşüur səviyyəsində anlayın, çalışdığınız insanların durumunu başa düşməyə çalışın.





Bu gün pərişanlıq və xəyanət var. Ətrafınızdakı insanların sizdən gözlədiyini yox, öz istədiyinizi edin.

Etibar etdiyiniz insanlarla çalışın.





Dözümlü və səbrli olun, xırdalıqlara xərclənməyin.

Gün ərzində maliyyə məsələlərində ehtiyatlı olun, gərəksiz xərclərə yol verməyin.





İçinizi qarsayan üsyana axşam çıxış verin. Xəyanətkar cəzasını almalı, şərəf və ləyaqətin nə olduğunu bilməlidir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.