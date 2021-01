“Fənərbaxça” liderliyə yüksəldi

Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında 22-ci turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün üç görüş keçirilib.



"Fənərbaxça" klubu doğma meydanda "Rizespor"a 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Bu qələbə sayəsində xal hesabını 45-ə çatdıran İstanbul təmsilçisi turnir cədvəlində 1-ci pilləyə yüksəlib. "Beşiktaş" 44 xalla 2-ci, "Qalatasaray" isə 42 xalla 3-cü sırada qərarlaşıb.



Turun digər matçında “Başakşəhər” klubu “Hatayspor”la üz-üzə gəlib. Son ölkə çempionu 5:1 hesablı məğlubiyyətlə üzləşib.



Bu gün keçirilən oyunların nəticələri:



"Kasımpaşa" – "Kayserispor" - 0:1



"Başakşəhər" – "Hatayspor" - 1:5



"Fənərbaxça" – "Rizəspor" - 1:0

