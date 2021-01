Qara dənizin Türkiyə hissəsində Ukraynaya məxsus “Arvin” yük gəmisinin qəzaya uğraması anının əks olunduğu növbəti görüntülər yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videonu Rusiyanın NTV telekanalı dərc edib.

Görüntülərdə gəminin güclü fırtına səbəbindən yırğalandığı görünür.

Ekipaj üzvləri isə dispetçerlə təcili əlaqə saxlamağa çalışırlar.

