Tanınmış qiraətçi, əməkdar artist Ağalar Bayramov işğaldan azad edilən Qubadlıda oğlunun məzarını ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkədə video yayılıb.

Sənətçi 28 il idi ki, oğlunun məzarı üstə gedib onu yad edə bilmirdi.

