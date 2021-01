Rusiyalı müxalifətçi Aleksey Navalnının mətbuat katibi Kira Yarmış da həbs edilib.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun vəkili Veronika Polyakova məlumat verib. Yarmış yanvarın 23-də keçirilmiş icazəsiz aksiyada sanitar-epidemioloji normaları pozmaqda ittiham olunur. Ona 9 sutkalıq həbs cəzası verilib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Navalnının qardaşı Oleq Navalnı, tərəfdaşları – Lyubov Sobol, Oleq Stepanov ev dustaqlığına məhkum ediliblər.

